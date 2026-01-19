Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema | dal completo après-ski di Audrey Hepburn all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste Prada

Valentino Garavani ha instaurato un rapporto autentico con il mondo del cinema, vestendo attrici iconiche e partecipando a momenti memorabili sul grande schermo. Dalla mise di Audrey Hepburn agli abiti di Sophia Loren, il suo stile si è intrecciato con la narrazione cinematografica, contribuendo a definire l’eleganza e la raffinatezza delle protagoniste. Questa connessione è nata da un’affinità genuina, più che da strategie commerciali, lasciando un’impronta duratura nell’immaginario collettivo

Un destino intrecciato col mondo del cinema e non per strategia, ma per affinità. Valentino Garavani è entrato presto nell’immaginario cinematografico, vestendo attrici e personaggi che hanno fatto la storia del grande schermo. Succede nel 1963 con Audrey Hepburn, che in Charade indossa un completo après-ski firmato Valentino (non potete non avere in mente quell’immagine), e negli stessi anni con Monica Vitti, il cui abito da cocktail nero in La notte di Michelangelo Antonioni resta uno dei frame più iconici del cinema italiano. È un’estetica che attraversa le epoche: dagli anni Novanta, quando Julia Roberts diventa una delle muse più amate dello stilista, fino alle apparizioni sul red carpet di Anne Hathaway, che sceglie Valentino anche per la notte degli Oscar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema: dal completo après-ski di Audrey Hepburn, all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste Prada Fashioniste cinefile, sappiatelo: Audrey Hepburn darà del filo da torcere a Il diavolo veste Prada 2Nel 2026 arriverà sul grande schermo *Dinner with Audrey*, un film che ripercorre il legame di una vita tra Audrey Hepburn e il couturier Hubert de Givenchy, icone di stile senza tempo. Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: dal 1° maggio 2026 al cinema | TRAILER Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggi - Da Marzotto al Qatar: tutti i passaggi di proprietà del marchio Valentino, oggi controllato da Mayhoola con una partecipazione del 30% di Kering ... ilfattoquotidiano.it

Lo stilista Valentino Garavani, fondatore del marchio Valentino, è morto a 93 anni. «Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari», annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. - facebook.com facebook

ULTIM'ORA È morto Valentino Garavani Oggi, all’età di 93 anni, è morto Valentino Garavani, fondatore dell’omonimo marchio di alta moda, Valentino. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.