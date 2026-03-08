Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 7 marzo 2026

Sabato 7 marzo 2026, i dati Auditel hanno fornito un quadro degli ascolti di vari programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. Sono stati analizzati i risultati di “Verissimo” e “Bar Centrale”, insieme ad altri show andati in onda durante la giornata. Le cifre raccolte descrivono l’andamento delle audience televisive in quella fascia oraria.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 7 marzo 2026. Su Rai1 il programma televisivo pomeridiano dal titolo Bar Centrale è stato visto da 1.528.000 spettatori (12.4%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha ottenuto un seguito di 865.000 spettatori (8.4%). A seguire, il programma A Sua Immagine è stato seguito da 756.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 732.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 7 marzo 2026 Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 3 gennaio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 10 gennaio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito... Una raccolta di contenuti su Bar Centrale. Discussioni sull' argomento Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 febbraio 2026; Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In speciale Sanremo Verissimo Amici | Domenica 1 marzo 2026; I programmi TV di oggi 2 marzo 2026 | documentario show e film; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 5 marzo 2026. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 febbraio...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 2281 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Buongiorno. Vi aspetto alle 14,00 in diretta su Rai1 a Bar Centrale che questa settimana fa tappa a Latronico, tra i monti del Parco Nazionale del Pollino, dove la natura è parte della vita quotidiana e il bar del paese diventa ancora una volta luogo di incontro, c - facebook.com facebook | Nicolò intervistato oggi a Bar Centrale #NicoloFilippucci #Sanremo2026 x.com