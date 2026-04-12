Atto vandalico nella marina sottratta altalena donata da un' associazione alla comunità

Nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, a Specchiolla, marina di Carovigno, è stato segnalato un atto vandalico. È stata sottratta un’altalena donata da un’associazione locale e destinata a un’area di aggregazione per la comunità. La scoperta è avvenuta questa mattina, e l’intera vicenda riguarda un danno alla collettività. I responsabili non sono ancora stati identificati.