Arrone atto vandalico al campo di padel | Inciviltà e mancanza di rispetto verso l’intera comunità

A Arrone si è verificato un atto vandalico presso il campo di padel, con una delle pareti in vetro andata distrutta. Il sindaco ha scritto sui social invitando i responsabili a presentarsi spontaneamente, sottolineando il danno arrecato. Nessuna persona è ancora stata identificata e le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto. La comunità si trova ad affrontare un episodio di danneggiamento che ha coinvolto l’impianto sportivo.

Un atto vandalico al campo di padel di Arrone. Il sindaco Fabio Di Gioia ha pubblicato un post sui propri canali invitando ili responsabilei a farsi avanti in modo spontaneo, dopo che una delle pareti in vetro è andata in frantumi.Il post del primo cittadino“Un gesto forte, vi sentite meglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Verso Milan-Lecce, Allegri: “Noi fortunati? Mancanza di rispetto” Como, dipendenti comunali in sciopero contro Rapinese: “Mancanza di rispetto verso chi manda avanti il Comune”Mattinata di mobilitazione per i lavoratori del Comune di Como, che oggi hanno incrociato le braccia e si sono ritrovati dalle 9 alle 11 davanti a... Città metropolitana – Atto vandalico al Ruiz, Parrucci: Non ci lasciamo intimidirein 8 minuti 15 persone sono entrate nella scuola distruggendo le vetrate e svuotando otto estintori principalmente a piano terra e ... lagone.it Atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni: estintori svuotati nelle aule, lezioni sospeseI carabinieri cercano di risalire agli autori dell’atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni a Roma. Ignoti hanno imbrattato le aule con gli estintori. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it