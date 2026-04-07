Atto vandalico alla Verruca | Episodio gravissimo

Nella notte del 3 aprile, ignoti hanno provocato danni alla Rocca della Verruca, un sito storico della zona. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati danneggiati alcuni elementi strutturali e sono stati lasciati segni evidenti di vandalismo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare gli autori dell’atto. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono feriti.

Un nuovo atto vandalico alla Rocca della Verruca. Lo scroso 3 aprile, ignoti hanno tentato di forzare e manomettere la serratura, introducendo materiali all’interno del meccanismo per impedirne l’utilizzo; la maniglia è stata imbrattata con sostanze organiche (escrementi) e la porta deturpata con scritte offensive e volgari. "Azioni di questo tipo non rappresentano soltanto un danno materiale - si legge in una nota -, ma costituiscono comportamenti illeciti che incidono su di un bene di rilevante valore storico e paesaggistico, sottoposto a vincolo. A questi episodi si aggiungono ripetuti danneggiamenti ambientali: risultano asportate o compromesse piante, tra cui esemplari di quercia da sughero recentemente messi a dimora nell’ambito degli interventi di riqualificazione successivi agli incendi che hanno colpito il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atto vandalico alla Verruca: "Episodio gravissimo" Bernini a Roma, elefantino danneggiato: indagini per capire se è atto vandalico o incidente alla zanna.Roma, sfregiata la statua dell’elefantino di Bernini: una zanna spezzata in piazza della Minerva Roma piange un altro colpo al cuore del suo... Nuovo atto vandalico davanti alla stazione di Porta Nuova, spaccata la torretta con pompa e strumenti per le bici«Vi posto la foto dell'ennesimo atto vandalico e tentativi di furto alla postazione biciclette di fronte alla stazione di Porta Nuova a Pescara». Argomenti più discussi: Atto vandalico alla Verruca: Episodio gravissimo; Rocca della Verruca, atto vandalico: escrementi sulla maniglia e scritte volgari sulla porta. Nuovo atto vandalico alla sede di FdI. Amorese: Non ci faremo intimidireSpaccata la targa d’ingresso del coordinamento provinciale: Gesto vile. Solidarietà dai deputati Bignami e Frijia. Un attacco alla democrazia. Nuovo atto vandalico contro la sede di Fratelli ... lanazione.it Rocca della Verruca: ancora vandali danneggiano la proprietà privataNuovi atti vandalici all’interno del cantiere edile della Rocca della Verruca. Lo denuncia Nicola Gualerci, l’investitore di Sasso Pisano che... Nuovi atti vandalici all’interno del cantiere edile ... lanazione.it #Forio / Cava dell’Isola, atto vandalico al ristorante già devastato dai marosi: “Un colpo al cuore nel giorno di Pasqua Un episodio di vandalismo scuote la comunità di Forio e riaccende l’attenzione sulla fragilità delle attività costiere già messe a dura prova dal - facebook.com facebook Atto vandalico sul nuovo Lungomare di Rimini, sradicate piantine appena messe a dimora. Comune, 'non è un gesto accidentale, in corso verifiche per accertare responsabilità' #ANSA x.com