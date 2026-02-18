L’Iran ha annunciato che i negoziati con gli Stati Uniti si sono svolti in modo positivo in Svizzera, ma i pasdaran minacciano di bloccare lo Stretto di Hormuz. Il generale Khamenei avverte che, se l’Iran perde l’accesso all’energia nucleare, risponderà con azioni dure contro le navi americane nella regione. La tensione tra i due paesi si alza mentre le provocazioni si fanno più evidenti.

Il ministro Araghchi: «Colloqui costruttivi in Svizzera. Non vogliamo armi atomiche». Khamenei però alza il tiro: «Se ci tolgono l’energia nucleare, affondiamo le loro portaerei». Milizie pronte a bloccare lo Stretto. Nonostante la diplomazia proceda, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Ieri, a Ginevra, si è tenuto il nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, mediati dall’Oman. Al termine degli incontri, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Araghchi, ha parlato di alcuni cauti progressi. Ha, in particolare, definito i colloqui «costruttivi», sottolineando che le parti avrebbero raggiunto una prima intesa su dei «principi guida», pur senza ancora fissare una data per la prossima tornata di trattative. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dialogo tra Iran e Usa, ma i pasdaran ora minacciano di chiudere Hormuz

Iran: Dialogo sul nucleare a Ginevra tra tensioni interne e manovre militari nello Stretto di Hormuz.L’Iran ha aperto le porte agli ispettori internazionali per ispezionare i suoi siti nucleari, mentre a Ginevra si svolge un nuovo incontro tra Stati Uniti e Teheran.

Iran, 14 condanne a morte per le proteste. I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di HormuzIn Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.