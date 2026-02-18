Dialogo tra Iran e Usa ma i pasdaran ora minacciano di chiudere Hormuz
L’Iran ha annunciato che i negoziati con gli Stati Uniti si sono svolti in modo positivo in Svizzera, ma i pasdaran minacciano di bloccare lo Stretto di Hormuz. Il generale Khamenei avverte che, se l’Iran perde l’accesso all’energia nucleare, risponderà con azioni dure contro le navi americane nella regione. La tensione tra i due paesi si alza mentre le provocazioni si fanno più evidenti.
Il ministro Araghchi: «Colloqui costruttivi in Svizzera. Non vogliamo armi atomiche». Khamenei però alza il tiro: «Se ci tolgono l’energia nucleare, affondiamo le loro portaerei». Milizie pronte a bloccare lo Stretto. Nonostante la diplomazia proceda, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Ieri, a Ginevra, si è tenuto il nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, mediati dall’Oman. Al termine degli incontri, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Araghchi, ha parlato di alcuni cauti progressi. Ha, in particolare, definito i colloqui «costruttivi», sottolineando che le parti avrebbero raggiunto una prima intesa su dei «principi guida», pur senza ancora fissare una data per la prossima tornata di trattative. 🔗 Leggi su Laverita.info
Iran: Dialogo sul nucleare a Ginevra tra tensioni interne e manovre militari nello Stretto di Hormuz.L’Iran ha aperto le porte agli ispettori internazionali per ispezionare i suoi siti nucleari, mentre a Ginevra si svolge un nuovo incontro tra Stati Uniti e Teheran.
Iran, 14 condanne a morte per le proteste. I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di HormuzIn Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: NUCLEARE, IRAN: PRONTI A DARE GARANZIE; Trump, nuovo ultimatum all'Iran: Usa verso attacco?; Iran, tra spiragli di dialogo e repressione interna: il nucleare non si tocca, la dissidenza paga il prezzo; L’Iran tra dialogo e minacce. Netanyahu chiede certezze a Trump.
Forse c’è ancora spazio per il dialogo Iran-UsaEntrambe le parti mantengono posizioni che richiederanno tempo per essere avvicinate, ma ora esiste una base di principi guida su cui proseguire: è questo il messaggio che il ministro degli Esteri ira ... formiche.net
Nelle mani dell'Oman. Tra Iran e Usa dialogo senza contatto, si andrà avantiOltre sei ore di colloqui a distanza mediati dal sultanato, che hanno rischiato di saltare più volte. E invece c'è lo spiraglio di un futuro negoziato, molto ... huffingtonpost.it
Con l’enfasi sull’importanza delle interazioni scientifiche e accademiche tra le nazioni e sul ruolo insostituibile delle università nello sviluppo sostenibile e nel dialogo interculturale, la Repubblica Islamica dell’ #Iran ha sempre sostenuto l’espansione della coo x.com
Prc Padova. . In diretta dalla sede della Federazione di Padova, dialogo con il prof. Massimiliano Trentin, docente di storia all'università di Bologna, sulla situazione in Medioriente: il focus sarà su quanto sta accadendo in Siria ed in Iran dal punto di vista politi facebook