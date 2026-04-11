A Montecarlo, sul campo centrale del Country Club, si è disputata la finale tra il tennista italiano e il giocatore spagnolo. La partita ha deciso il vincitore del torneo e il nuovo numero uno del ranking mondiale. Entrambi i contendenti hanno mostrato un alto livello di gioco, portando a termine un incontro che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Tutto come previsto: a Montecarlo, sul centrale del Country Club, nella finalissima ci sarà il primo confronto diretto del 2026 tra Jannik e lo spagnolo Finalmente ci sarà il primo e più atteso confronto fra il numero uno e il numero due del mondo nella finalissima di Montecarlo, dove Carlos e Jannik si giocheranno non soltanto il titolo del Master 1000 pià affascinante del circuito ma anche il primo posto nel ranking Atp. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Alcaraz, match in programma domenica 12 aprile alle ore 15. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Ci sarà proprio sul campo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Alcaraz, a Montecarlo in palio titolo e numero 1: il pronostico

Sinner-Alcaraz, a Montecarlo ci si gioca titolo e numero 1: il pronosticoTutto come previsto: a Montecarlo, sul centrale del Country Club, nella finalissima ci sarà il primo confronto diretto del 2026 tra Jannik e lo...

Sinner e Alcaraz, la battaglia continua: a Montecarlo c’è in palio il numero uno al mondo | Le combinazioniPer la prima volta nel Principato, per il primo titolo di rilievo sulla terra rossa ma soprattutto per il ritorno al numero uno del mondo.