Atp Montecarlo Sinner-Alcaraz 3-3 | DIRETTA

Nel torneo ATP di Montecarlo, la partita tra Sinner e Alcaraz si trova sul punteggio di 3-3. Si tratta del primo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa, e i due giocatori sono impegnati in un confronto che ha un valore superiore a quello di un semplice match. Entrambi si preparano a continuare lo scontro in vista di un risultato importante.

Jannik e Carlos si contendono il Masters 1000 monegasco: in caso di successo, l’italiano tornerà al primo posto nel ranking mondiale. La gara in diretta e le fasi salienti dell’incontro Chi, se non loro due, potevano contendersi il trofeo nel primo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa: Sinner e Alcaraz sono pronti a darsi battaglia in una gara che vale ancora più del titolo. L’altoatesino è sicuramente più solido con il suo servizio anche se mette in campo meno del 50% di prime. Si porta 40-15, Alcaraz sbaglia con il dritto e arriva il 3-3. 5° game: prime sbavature dello spagnolo che va sotto 0-30 con un dritto in rete e un doppio fallo. Alcaraz è agile a recuperare con servizio e smorzata sotto rete (30-30).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Atp Montecarlo, Sinner-Alcaraz 2-3 | DIRETTAJannik e Carlos si contendono il Masters 1000 monegasco: in caso di successo, l’italiano tornerà al primo posto nel ranking mondiale.

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3.

Monte Carlo 2026 p. 3: Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti!