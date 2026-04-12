Atp Montecarlo Sinner-Alcaraz 2-3 | DIRETTA

Nel primo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa, si affrontano due dei giovani più promettenti del circuito. Sinner e Alcaraz sono riusciti a raggiungere un equilibrio nel punteggio di 2-3, offrendo uno spettacolo di grande intensità. La partita si svolge in diretta, con entrambi i tennisti pronti a lottare fino all’ultimo punto per aggiudicarsi il trofeo che rappresenta una tappa importante della stagione.

Jannik e Carlos si contendono il Masters 1000 monegasco: in caso di successo, l’italiano tornerà al primo posto nel ranking mondiale. La gara in diretta e le fasi salienti dell’incontro Chi, se non loro due, potevano contendersi il trofeo nel primo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa: Sinner e Alcaraz sono pronti a darsi battaglia in una gara che vale ancora più del titolo. 5° game: prime sbavature dello spagnolo che va sotto 0-30 con un dritto in rete e un doppio fallo. Alcaraz è agile a recuperare con servizio e smorzata sotto rete (30-30). È il game più combattuto fin qui, si va ai vantaggi (40-40). Con una gran risposta, Sinner ottiene una palla break ma la risposta successiva finisce in corridoio, nuova parità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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