Al momento si sta disputando la partita tra Alcaraz e Bublik nel torneo ATP di Montecarlo del 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Contestualmente, Sinner guida il suo incontro contro Aliassime con un set di vantaggio, dopo aver vinto il primo parziale 6-3. Più tardi, il numero uno del ranking mondiale affronterà il kazako in un match che promette grande spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3. Qualora si dovesse aggiudicare anche il secondo sarà in seguito la volta del numero 1 ATP opposto al kazako. 13:58 È appena terminato il primo incontro della giornata sul ”Campo Rainier III”. Zverev ha sconfitto Fonseca in tre set per 7-5 6-7 6-3. Ora scenderanno in campo Sinner e Auger-Aliassime. Poi sarà la voltà di Alcaraz-Bublik. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in programma oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz affronterà l’imprevedibile kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazako

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Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell'incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Carlos ... oasport.it

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