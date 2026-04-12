Sinner–Alcaraz oggi | orario dove vederlo in TV e montepremi

Oggi si gioca una delle partite più attese del torneo di Monte-Carlo, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo. La sfida tra i due giocatori, considerati tra i migliori del circuito, si svolge nel contesto del Masters. L’incontro è trasmesso in diretta televisiva e rappresenta uno degli appuntamenti principali del giorno. Il montepremi complessivo del torneo è stato reso noto nelle scorse settimane.

La domenica del Monte-Carlo Masters regala il meglio possibile: la sfida tra i due dominatori del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In palio non c’è solo il titolo, ma anche il numero 1 del ranking ATP, rendendo questo capitolo della rivalità ancora più pesante. La finale si disputa oggi domenica 12 aprile 2026 alle 15 al Centrale Ranieri III (Monte Carlo) Dove vedere Sinner–Alcaraz in TV e streaming. Il match sarà trasmesso in diretta su: Sky Sport Uno. Sky Sport Tennis. Streaming disponibile su: NOW. Sky Go. Tennis TV. Una rivalità sempre più iconica. Quello di oggi è il 17° confronto tra Sinner e Alcaraz, la rivalità simbolo della nuova generazione.🔗 Leggi su Funweek.it Atp Miami, oggi il sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv(Adnkronos) – Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Leggi anche: Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells negli ottavi, orario dell’incontro e dove vederlo in TV e streaming INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis