Oggi Matteo Berrettini partecipa all’ATP Miami 2026, uno dei tornei più importanti del circuito Masters 1000. Il tennista romano, 29 anni e attualmente al numero 68 del ranking mondiale, affronta nel primo turno il francese Alexandre Müller, classificato al numero 90. Berrettini cerca di ritrovare la forma durante questa competizione che si svolge in Florida.

Matteo Berrettini fa il suo esordio all’ Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida. Il 29enne di Roma, n°68 del mondo, gioca il primo turno contro il francese Alexandre Müller (n°90) ed è ancora alla ricerca del miglior stato di forma. L’azzurro ha iniziato l’anno con il ritiro dagli Australian Open per poi volare in Sud America e disputare tre tornei tra Argentina, Brasile e Cile. Il miglior risultato lo ha raggiunto all’Atp 500 di Rio de Janeiro, dove la sua corsa si è interrotta ai quarti di finale per mano del peruviano Ignacio Buse (n°63). Nel recente Masters 1000 di Indian Wells, invece, è stato sconfitto al secondo turno dal tedesco Alexander Zverev (n°4). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederlo

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