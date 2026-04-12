Atletico Madrid vs Barcellona ritorno quarti di finale Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si avvicina il ritorno dei quarti di finale di Champions League 20252026 tra Atletico Madrid e Barcellona, con la sfida in programma dopo il risultato di andata che vede i padroni di casa in vantaggio di due reti. La partita si svolgerà in uno stadio che ha già visto diverse sfide di grande livello, e sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi scelti. Le formazioni probabili sono state annunciate dai rispettivi allenatori, che hanno preparato le loro strategie per questa sfida decisiva.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 20252026. Si riparte dal vantaggio di due reti a favore dei padroni di casa, benché sia ancora tutto in gioco visto che i blaugrana sono abituati alle grandi rimonte. Atletico Madrid vs Barcellona si giocherà martedì 14 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Wanda Metropolitano ATLETICO MADRID VS BARCELLONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quattordicesimi al termine della fase a campionato con 13 punti conquistati in otto partite, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte, i Colchoneros hanno dovuto superare due turni prima di arrivare ai quarti di finale. Neo playoff la squadra di Simeone si è sbarazzata senza problemi del Brugge, grazie al 3,3 in trasferta, e al 4-1 in casa.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Atletico Madrid vs Barcellona, ritorno quarti di finale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Barcellona-Atletico Madrid, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Tottenham-Atletico Madrid, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Manchester City-Real Madrid 1-2: gol e highlights | Champions League