Questa sera l’Atletico Madrid affronta il BodoGlimt all’Metropolitano in una partita che potrebbe decidere molte carte nelle ultime fasi della fase a gironi di Champions League. I padroni di casa puntano alla vittoria per sperare in un passaggio del turno, mentre gli ospiti cercano di sorprendere e portare punti preziosi. Il match si preannuncia ricco di gol, con le formazioni ufficiali già annunciate e i pronostici che favoriscono un incontro vivace e aperto.

Nell’ultima giornata del maxi-girone di Champions League, l’Atletico Madrid riceverà il BodoGlimt, con l’obiettivo di vincere e attendere combinazioni favorevoli dagli altri campi, per strappare un posto nelle prime 8. Non sarà facile riuscire nell’impresa per i Colchoneros, che hanno tutte le qualità per avere ragione degli scandinavi ma devono sperare in una concatenazione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Bodo/Glimt (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gol in abbondanza al Metropolitano?

Nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l'Atletico Madrid si prepara ad affrontare il BodoGlimt al Metropolitano.

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede l’Atletico Madrid affrontare il BodoGlimt.

Pronostici Atlético Madrid - Bodo/Glimt: i padroni di casa pronti a fare subito la differenzaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Atlético Madrid - Bodo/Glimt, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Champions League 2025-2026: Atletico Madrid-Bodø Glimt, le probabili formazioniAlle 21.00, al Metropolitano di Madrid, sfida tra gli spagnoli e i norvegesi valida per l'ultima giornata della fase a campionato di Champions League. sportal.it

