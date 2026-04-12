Atletico Madrid-Barcellona Champions League 14-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani provano l’impresa

Stasera alle 21, si gioca l'incontro di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona. Le formazioni sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una sfida aperta. A poche settimane di distanza, in un altro match sullo stesso campo, il Barcellona aveva affrontato l’Atletico Madrid in Copa del Rey, creando un parallelo tra le due sfide.

Poche settimane dopo, a campi invertiti, il Barcellona si trova in una situazione simile a quella vissuta in Copa del Rey, sempre contro l’Atletico Madrid. Nella coppa nazionale, i catalani persero la gara d’andata al Metropolitano per 4-0 e provarono una folle rimonta al ritorno, sfiorandola e segnando tre volte; stavolta si recheranno nella capitale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atletico Madrid-Barcellona (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani provano l’impresa Barcellona-Atletico Madrid (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blaugrana nuovamente vittoriosi?Barcellona e Atletico Madrid incroceranno nuovamente le loro strade in questa stagione, dopo aver rivaleggiato in semifinale di Coppa del Re e... Barcellona-Atletico Madrid (martedì 03 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani sognano l’impresaSi prospetta una notte caldissima, martedì al Camp Nou: il Barcellona è chiamato a un’impresa quasi impossibile, rimontare 4 gol all’Atletico Madrid... Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League