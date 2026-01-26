Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l’Atletico Madrid si prepara ad affrontare il BodoGlimt al Metropolitano. I padroni di casa cercano una vittoria per sperare di entrare tra le prime otto, mentre il BodoGlimt punta a chiudere con un risultato positivo. La partita promette gol e intensità, con entrambe le squadre in campo per i tre punti.

Nell’ultima giornata del maxi-girone di Champions League, l’Atletico Madrid riceverà il BodoGlimt, con l’obiettivo di vincere e attendere combinazioni favorevoli dagli altri campi, per strappare un posto nelle prime 8. Non sarà facile riuscire nell’impresa per i Colchoneros, che hanno tutte le qualità per avere ragione degli scandinavi ma devono sperare in una concatenazione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Bodo/Glimt (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol in abbondanza al Metropolitano?

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede l’Atletico Madrid affrontare il BodoGlimt.

Pronostico Atlético Madrid vs Bodo/Glimt – 28 Gennaio 2026Il confronto di UEFA Champions League tra Atlético Madrid e Bodo/Glimt, in programma il 28 Gennaio 2026 alle 21:00 al Metropolitano Stadio, promette analisi ... news-sports.it

Atletico Madrid-Bodo Glimt live: streaming gratis e diretta TV di Champions LeagueAtletico Madrid-Bodo Glimt, dove vedere in streaming live gratis e in diretta tv la partita valida per l'ultima giornata di Champions League. msn.com

