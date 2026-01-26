Atletico Madrid-Bodo Glimt Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol in abbondanza al Metropolitano?

Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l’Atletico Madrid si prepara ad affrontare il BodoGlimt al Metropolitano. I padroni di casa cercano una vittoria per sperare di entrare tra le prime otto, mentre il BodoGlimt punta a chiudere con un risultato positivo. La partita promette gol e intensità, con entrambe le squadre in campo per i tre punti.

Nell’ultima giornata del maxi-girone di Champions League, l’Atletico Madrid riceverà il BodoGlimt, con l’obiettivo di vincere e attendere combinazioni favorevoli dagli altri campi, per strappare un posto nelle prime 8. Non sarà facile riuscire nell’impresa per i Colchoneros, che hanno tutte le qualità per avere ragione degli scandinavi ma devono sperare in una concatenazione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Atletico Madrid-Bodo/Glimt (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros devono vincere e sperare

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede l’Atletico Madrid affrontare il BodoGlimt.

