Mondiali atletica indoor 2026 oggi 21 marzo | orari tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 21 marzo, si disputa la seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. La rassegna prosegue con diverse competizioni e le assegnazioni di medaglie, dopo l’evento di apertura di ieri sera che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Sono in programma gare con atleti italiani coinvolti, visibili in diretta streaming e in televisione.

Oggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si assegneranno altri titoli e altre medaglie dopo l’avvincente serata di ieri sera che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati. L’Italia vuole continuare a sognare in grande nell’evento più importante della stagione in sala e cala altri assi di spessore per sperare in riscontri degni di nota. Grandissima attesa per Zaynab Dosso sui 60 metri: l’argento iridato in carica e co-detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale, riuscirà a battagliare per la medaglia d’oro... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Mondiali atletica indoor 2026 oggi (venerdì 20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Una raccolta di contenuti su Mondiali atletica Temi più discussi: Medagliere e Risultati Italia ai Mondiali indoor di atletica 2026: Podi e medaglie; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Mondiali atletica indoor 2026 a Torun: Furlani, Diaz, Battocletti e gli azzurri da non perdere. Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com Mondiali atletica indoor 2026 oggi (venerdì 20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si preannuncia ... oasport.it Andy Diaz ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Atletica di Torun, in Polonia. L'italiano si è ripetuto, dopo aver vinto il titolo già un anno fa. Settimo posto per Dallavalle. facebook Andy Diaz è oro nel triplo dei mondiali di atletica indoor x.com