Mondiali atletica indoor 2026 oggi 21 marzo | orari tv streaming italiani in gara

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 21 marzo, si disputa la seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. La rassegna prosegue con diverse competizioni e le assegnazioni di medaglie, dopo l’evento di apertura di ieri sera che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Sono in programma gare con atleti italiani coinvolti, visibili in diretta streaming e in televisione.

Oggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si assegneranno altri titoli e altre medaglie dopo l’avvincente serata di ieri sera che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati. L’Italia vuole continuare a sognare in grande nell’evento più importante della stagione in sala e cala altri assi di spessore per sperare in riscontri degni di nota. Grandissima attesa per Zaynab Dosso sui 60 metri: l’argento iridato in carica e co-detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale, riuscirà a battagliare per la medaglia d’oro... 🔗 Leggi su Oasport.it

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