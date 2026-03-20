Mondiali atletica indoor 2026 oggi 20 marzo | orari tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 20 marzo, si svolgono i Mondiali Indoor 2026 di atletica a Torun, in Polonia. La competizione si tiene al coperto e vede in gara numerosi atleti italiani che cercano di ottenere un risultato significativo. La manifestazione coinvolge diverse discipline e si può seguire in diretta streaming o in televisione. La giornata promette di essere ricca di emozioni e di sfide tra i migliori atleti del mondo.

Oggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si preannuncia altamente spettacolare, appassionante e avvincente, anche grazie alla presenza di tanti azzurri che ambiscono alle medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista in questo appuntamento, già a cominciare dalla giornata odierna, dove verranno assegnati i primi tre titoli del fine settimana. Riflettori puntati su Andy Diaz e Andrea Dallavalle nella finale del salto triplo: il Campione del Mondo in sala sarà chiamato a difendere lo scettro, l’argento iridato all’aperto vuole confermarsi tra i grandi dopo l’exploit di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid per la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaNella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l’ultima tappa stagionale di... Aggiornamenti e notizie su Mondiali atletica Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming. Mondiali atletica indoor Torun 2026: calendario, gli orari degli azzurri e dove vedere le gare in diretta tv26 italiani in gara in Polonia nella tre giorni di grandi sfide con le altre stelle internazionali. Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Andy Diaz, Zaynab Dosso, Kelly Doualla e Leona ... today.it Mondiali atletica indoor 2026, calendario gare: date e orariI campioni dell'atletica tornano in pista per i Mondiali indoor, in programma da venerdì 20 marzo a domenica 22, a Torun (Polonia), in diretta su Sky e in streaming su NOW. Grande attesa per gli azzur ... sport.sky.it Iniziano domani a Torun in Polonia i Mondiali indoor di atletica. Tra i protagonisti della rassegna iridata ci sarà anche Larissa #Iapichino, ospite lo scorso novembre al Museo di #Coverciano. Guarda l'intervista all'atleta azzurra su #VivoAzzurroTV tinyurl.co x.com FIUMICINO ONLINE - Mondiali indoor di atletica, parte la spedizione azzurra verso Torun. Ventisei atleti italiani in gara tra conferme e nuove sfide: riflettori su Furlani, Diaz e Dosso ... Clicca qui https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/mondiali-indoor-d - facebook.com facebook