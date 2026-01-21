I Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena. L’evento vede la partecipazione di giovani atleti in diverse discipline, tra cui Edera, Giuliani e Rossi, che si sono distinti raggiungendo un doppio podio. La manifestazione rappresenta un momento importante di crescita e confronto per le giovani promesse dell’atletica regionale.

Il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena ospitano i campionati Regionali indoor per Allievi e Juniores. Sotto la Ghirlandina si tengono le gare di 60 metri piani e ostacoli, nella città ducale salti e lanci. Due i protagonisti in gara per l’ Edera Forlì, Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi, e due le medaglie conquistate, un argento e un bronzo. A Parma, Giuliani sostanzialmente conferma le sue misure e con 13,67 metri si piazza al secondo posto nella gara del getto del peso da 5 chilogrammi, apposito per la categoria Allievi. Irraggiungibile il primo posto del ferrarese Lorenzo Santese, che lancia il peso a 15,59 metri; preceduto nettamente, invece, il faentino Villa, terzo con 12,70. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e Rossi

Atletica leggera categoria Allievi, Edoardo Rossi e Pietro Giuliani sul podio ai regionali indoorLo scorso fine settimana si sono svolti i campionati regionali indoor di atletica leggera per la categoria allievi, con le gare di Modena e Parma.

Leggi anche: “Atletica due mondi”: dominio della compagine salentina ai campionati regionali di società pugliesi di atletica leggera

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Albo d'oro dei cross e indoor allievi e juniores; Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e Rossi; A Lanciano le gare del campionato regionale di corsa campestre; Atletica leggera categoria Allievi, Edoardo Rossi e Pietro Giuliani sul podio ai regionali indoor.

Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e RossiIl Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena ospitano i campionati Regionali indoor per Allievi ... msn.com

Atletica leggera categoria Allievi, Edoardo Rossi e Pietro Giuliani sul podio ai regionali indoorOttime dunque le premesse per questi due giovani atleti in vista dei prossimi campionati italiani allievi, che si terranno a metà febbraio ad Ancona ... forlitoday.it

Atletica leggera, Cilento Run ancora protagonista. Successo di Giulia Notaro nel salto in alto facebook