Atalanta Bellanova e Djimsiti cercano il recupero per l’Athletic Bilbao
Atalanta si prepara alla sfida di Champions contro l’Athletic Bilbao. Bellanova e Djimsiti, dopo aver svolto allenamenti individuali, mostrano segnali di miglioramento e potrebbero essere disponibili per la gara di mercoledì 21 gennaio a Bergamo. La loro presenza potrebbe rappresentare un elemento importante per la formazione nerazzurra, già concentrata sulla partita che si preannuncia determinante nel percorso europeo.
CALCIO. Sabato 17 gennaio il laterale e il difensore si sono allenati individualmente sul campo e sono in progresso: possibile la convocazione per la gara di Champions, mercoledì 21 a Bergamo. Incognita Lookman Bellanova è reduce dal una lesione al bicipite femorale, Djimsiti è alle prese con un infortunio all’addome. Sabato 17 entrambi si sono allenati in solitaria sul campo e sembrano in progresso. Saranno decisive le prossime sedute, ma le chance di convocazione sono in rialzo. Resta in bilico anche Lookman, impegnato sabato 17 con la Nigeria nella finale per il terzo posto della Coppa d’Africa e atteso a Bergamo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
