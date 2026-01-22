L’indiano coinvolto nell’omicidio Errico, assolto dopo un’ingiusta detenzione, ha ricevuto un risarcimento di 134.000 euro dallo Stato italiano. Dopo aver trascorso del tempo in custodia, ha deciso di tornare definitivamente in India. Questa vicenda evidenzia le conseguenze di errori giudiziari e l’importanza di un sistema equo e trasparente.

Entratico. È tornato in India, definitivamente, con in tasca 134mila euro, somma che gli è stata devoluta dallo Stato italiano per ingiusta detenzione. Surinder Pal, 63 anni, ha trascorso in carcere ben 571 giorni, più di un anno e mezzo, prima di venire assolto dall’accusa di omicidio volontario nei confronti del professor Cosimo Errico. Una volta lasciata la casa circondariale, ha fatto istanza per il risarcimento e, ottenuto il rimborso, intorno al 10 gennaio ha preferito tornare nel suo Paese. L’uomo, lavorava insieme a un connazionale, con il quale conviveva in un appartamento di Casazza, nell’azienda agricola “Cascina dei fiori” del professore, insegnante di chimica all’ istituto Natta di Bergamo, sposato e padre di due figli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Assolto dopo tre anni in carcere, nuovo giudizio sul risarcimento per ingiusta detenzioneLa Suprema Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva respinto la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione di Benito Caputo, un uomo di 62 anni di Sant’Agata de’ Goti, assolto dopo tre anni in carcere.

Diego Barba, dal carcere al risarcimento per ingiusta detenzione: il caso dell'ex investigatore accusato di essere mandante di un omicidioDiego Barba, ex investigatore, ha vissuto un grave percorso giudiziario: condannato a 23 anni per omicidio, è stato successivamente assolto e ha ottenuto un risarcimento per ingiusta detenzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Omicidio Errico, l’indiano assolto ottiene 134mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione; Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico, l’indiano assolto è stato risarcito: Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderlo; In cella da innocente per un anno e mezzo. Lo Stato lo risarcisce con 134mila euro; Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico l’indiano assolto è stato risarcito | Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderlo.

Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico, l’indiano assolto è stato risarcito: Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderloRiconosciuti e già versati dal ministero dell’Economia 134mila euro per ingiusta detenzione: è stato in carcere dal 4 aprile 2020 al 25 ottobre 2021, vale a dire 569 giorni come indagato ... msn.com

In cella da innocente per un anno e mezzo. Lo Stato lo risarcisce con 134mila euroOmicidio di Entratico, vittima il professore 58enne Cosimo Errico. L’indiano Surinder Pal restò in carcere per 569 giorni: l’assoluzione è diventata definitiva. ecodibergamo.it

Omicidio nella cascina didattica di Entratico, vittima il professore 58enne Cosimo Errico. L’indiano Surinder Pal restò in carcere per 569 giorni: l’assoluzione è diventata definitiva. x.com

Omicidio nella cascina didattica di Entratico, vittima il professore 58enne Cosimo Errico. L’indiano Surinder Pal restò in carcere per 569 giorni: l’assoluzione è diventata definitiva. - facebook.com facebook