Assegno unico di aprile | quando arrivano i soldi con gli importi ridotti
Ad aprile, il pagamento dell'assegno unico e universale avverrà con importi leggermente inferiori rispetto ai mesi precedenti, segnando per la prima volta dall'inizio del 2026 questa variazione. I fondi saranno accreditati secondo le scadenze stabilite, ma gli importi saranno ridotti rispetto alle mensilità passate. Questa modifica riguarda tutte le famiglie che ricevono l'assegno unico, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità di calcolo.
Per la prima volta dall'inizio del 2026, ad aprile l'assegno unico e universale verrà corrisposto con importi un po' più bassi rispetto ai mesi scorsi. Il motivo è semplice: il contributo riconosciuto per i nuclei con figli a carico ha già "assorbito" le novità introdotte per l'anno in corso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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