Assegno unico gennaio senza aumenti rivalutazione e con Isee 2025 | gli importi e quando arrivano gli adeguamenti

A gennaio, gli assegni unici vengono erogati senza aumenti o rivalutazioni, anche con Isee 2025. I pagamenti, in base al calendario Inps, inizieranno mercoledì 21 e giovedì 22. È importante conoscere le date e gli importi aggiornati per pianificare al meglio le proprie finanze familiari. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie sui pagamenti e sui possibili adeguamenti futuri.

Scattano mercoledì 21 e giovedì 22 - come da calendario Inps - i pagamenti dell'assegno unico di gennaio. Ma per il primo mese dell'anno non ci saranno gli aumenti previsti nel 2026 per gli adeguamenti dovuti alla rivalutazione (pari al provvisorio +1,4%). Assegno unico, a gennaio senza aumenti Inoltre anche chi abbia provveduto a rinnovare l'Isee per il nuovo anno, vedrà corrispondersi gli importi in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del 2025. Ecco dunque cosa aspettarsi dalla prima erogazione dell'assegno del 2026.

