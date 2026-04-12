Ascoli una notte in vetta alla classifica Tris al Forlì il Picchio continua a sognare

Nella partita giocata a Ascoli, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con un punteggio di tre a zero contro il Forlì. La formazione schierata in campo ha utilizzato un modulo 4-5-1, con il portiere Martelli e diversi giocatori in campo nel primo tempo e nel secondo. La squadra di casa ha così conquistato tre punti che le permettono di salire temporaneamente in testa alla classifica.