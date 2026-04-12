Ascoli una notte in vetta alla classifica Tris al Forlì il Picchio continua a sognare
Nella partita giocata a Ascoli, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con un punteggio di tre a zero contro il Forlì. La formazione schierata in campo ha utilizzato un modulo 4-5-1, con il portiere Martelli e diversi giocatori in campo nel primo tempo e nel secondo. La squadra di casa ha così conquistato tre punti che le permettono di salire temporaneamente in testa alla classifica.
ASCOLI (4-5-1) Martelli; Mandrelli (dall’11’ s.t. Manetti), De Risio, Onofri, Cavallini; Macrì (dal 12’ s.t. Coveri), Franzolini, Menarini, Farinelli (dal 28’ s.t. Scaccabarozzi), Selvini (dall’11’ s.t. Petrelli); Trombetta (dal 40’ s.t. Zagre). Panchina: Calvani, Tagliaferri, Ripani, Spinelli, Berti, Ilari, Gheza, Palomba, Rossi. All. Miramari ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 31’ s.t. Pagliai); Corradini (dal 13’ s.t. Milanese), Damiani; Silipo (dal 40’ s.t. Galuppini), Rizzo Pinna (dal 40’ s.t. Ndoj), D’Uffizi; Gori (dal 13’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Del Sole, Oviszach, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L’Ascoli chiede strada al Forlì. Serve un’altra vittoria bianconera per mettere pressione all’Arezzo. Il Picchio vuole continuare a volareL’Ascoli sfida il Forlì per conquistare quella vittoria che consentirebbe di mettere il muso davanti all’Arezzo in attesa del derby toscano di domani...
Ascoli: tifosi sfidano il divieto, carica al Picchio VillageLa passione dei sostenitori dell'Ascoli ha colorato di bianco e nero la sera del 4 marzo 2026.