L'Ascoli affronta il Forlì in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere alta la pressione sull'Arezzo, in attesa del derby toscano di domani contro il Livorno. I bianconeri cercano un'altra vittoria che possa rafforzare la loro posizione in classifica e permettere loro di continuare la corsa verso la zona alta. La sfida si svolge in un momento di grande attenzione per entrambe le formazioni, con l'obiettivo di ottenere punti importanti.

L’Ascoli sfida il Forlì per conquistare quella vittoria che consentirebbe di mettere il muso davanti all’Arezzo in attesa del derby toscano di domani col Livorno dell’ex capitano Dionisi. Il match odierno del Morgagni metterà in palio il primo posto in solitaria. Almeno per una notte. L’infuocata volata per la promozione diretta in serie B è ufficialmente entrata nel vivo e, dopo aver recuperato la bellezza di 12 punti, il Picchio di Tomei ora vede la possibilità di staccare i rivali amaranto e provare a regalare il sogno ad una città intera. I bianconeri sanno bene che, per accrescere le proprie ambizioni, da qui alla fine dovranno vincerle tutte e tre (Forlì, Guidonia, Campobasso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli chiede strada al Forlì. Serve un’altra vittoria bianconera per mettere pressione all’Arezzo. Il Picchio vuole continuare a volare

Leggi anche: L’Ascoli chiede strada al Gubbio. Per la rincorsa serve vincere ancora

"Atletico Ascoli, serve un’altra vittoria"In vista della sfida casalinga al Del Duca di domani alle 14,30 contro il fanalino di coda Castelfidardo, in casa Atletico Ascoli ha parlato il...

Argomenti più discussi: Inondazioni, smottamenti, frane e allagamenti in Capitanata: chiuse le strade provinciali più a rischio; L’Ascoli chiede strada al Forlì. Serve un’altra vittoria bianconera per mettere pressione all’Arezzo. Il Picchio vuole continuare a volare; Pineto, Baggi: Avanti per la nostra strada, sarebbe bello scrivere la storia ai playoff; Allagamenti sulla Valtesino, un ripano chiede 50mila euro alla Provincia per i danni.

L’Ascoli chiede strada al Forlì. Serve un’altra vittoria bianconera per mettere pressione all’Arezzo. Il Picchio vuole continuare a volareAlle 17.30 la sfida in Romagna, mentre la squadra di Bucchi è impegnata domani contro il Livorno ... msn.com

[Ascoli] Frane, strade interrotte e comunità isolate nel sud delle Marche. Il deputato del Pd chiede interventi immediati e il ripristino dei fondi per la viabilità - facebook.com facebook