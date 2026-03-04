Ascoli | tifosi sfidano il divieto carica al Picchio Village

La sera del 4 marzo 2026, i tifosi dell’Ascoli hanno sfidato il divieto e si sono radunati al Picchio Village. Con fumogeni accesi e cori intensi, hanno accompagnato la partenza della squadra in direzione di San Benedetto, dove si è disputato il derby contro la Sambenedettese. La manifestazione è avvenuta nonostante le restrizioni imposte alle riunioni di supporter.

La passione dei sostenitori dell'Ascoli ha colorato di bianco e nero la sera del 4 marzo 2026. Al Picchio Village, fumogeni e cori hanno accompagnato la partenza della squadra verso San Benedetto per il derby contro la Sambenedettese. Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi ascolani, l'atmosfera è stata carica di aspettative per una sfida infuocata. Lo stadio Riviera delle Palme ha raggiunto l'esaurimento totale, segnalando un interesse enorme per questo incontro tra le due compagini marchigiane. L'addio ai colori bianconeri al Picchio Village Nel cuore di Ascoli, davanti alla struttura nota come Picchio Village, si è consumato uno spettacolo di fedeltà calcistica.