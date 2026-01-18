Ascoltare l’arte dialogo tra opere e musica

Il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni invita a scoprire un’esperienza unica: un dialogo tra arte visiva e musica. Con il supporto di Tempo Reale, vengono proposte quattro date in cui le opere della collezione incontrano i musicisti ospiti di

La musica è sempre più parte dell’esperienza al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni che con il supporto e la concezione di Tempo Reale lancia una nuova proposta: quattro date per "ascoltare" l’arte, ovvero per assistere all’inedito dialogo tra alcune delle principali opere visive della collezione e i musicisti ospiti di "Fabroni Sound Rooms". S’inizia oggi, domenica, 18 gennaio (alle 12, poi in replica alle 15 e alle 17) con Cristina Mercuri impegnata in un dialogo sonoro con "Gli etruschi" di Mario Nigro. "Integrare" e "ibridare" sono gli obiettivi che questa nuova e originale azione si pone, per far riflettere lo spettatore-visitatore-ascoltatore su quanto può essere totale e immersiva un’esperienza simile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

