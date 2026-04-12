Artè Sboccia una primavera di spettacoli

A Capannori, il cinema teatro Artè presenta una serie di eventi e spettacoli in programma fino a giugno. La stagione include iniziative legate alla Festa della Liberazione e alla Festa dell’Europa, oltre a una riflessione sulla guerra. La programmazione comprende vari appuntamenti dedicati a temi storici e culturali, offrendo al pubblico una vasta gamma di proposte artistiche e di approfondimento.

CAPANNORI La Liberazione e la Festa dell’Europa, ma anche una riflessione sulla guerra. Sono alcuni dei temi della programmazione di Artè, il cinema teatro di Capannori, fino a giugno. Si parte oggi, alle 17, con la proiezione del film "Hamnet - Nel nome del figlio", di Cloè Zaho. Mercoledì 15 aprile, 20.30, premio Lele Panigada terza edizione di "Talenti in scena". Si tratta di esibizione artistiche di giovani talenti (selezione in vista del contest del 30 aprile). Presenta Michela Panigada; venerdì 17 aprile ore 21 e domenica 19 aprile ore 17 proiezione film "La lezione", di Stefano Mordini. Sabato 18 aprile, ore 21, Luccabluesfestival con "Electric Soul Company"; venerdì 24 aprile ore 21 e domenica 26 aprile ore 17 proiezione film "Lo straniero".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Artè Sboccia una primavera di spettacoli Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle... Leggi anche: Meteo weekend, non sboccia la primavera “SPIREA FLOWERS BLOOM… RM’S MESSAGE TO Jimin ACTUALLY HAS A DEEP MEANING!”