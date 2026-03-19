meteo weekend non sboccia la primavera

Nel primo weekend di primavera, le condizioni meteo non favoriscono il risveglio della stagione. Le previsioni indicano cieli nuvolosi e temperature piuttosto basse, con pioggia diffusa in alcune zone. Le perturbazioni atlantiche continuano a influenzare il clima su molte regioni italiane, mantenendo le giornate grigie e fredde rispetto agli standard primaverili.

Nel primo weekend di primavera, non ci sarà la primavera. Secondo IlMeteo.it, dopo un’effimera tregua di tranquillità attesa proprio nel giorno dell’Equinozio di Primavera (Venerdì 20 Marzo), anche il weekend risulterà meteorologicamente vulnerabile, riservando anzi un insidioso peggioramento tra Sabato 21 e Domenica 22 Marzo. Sabato 21 Marzo, un rinforzo delle correnti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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