Arte e riciclaggio nelle nuove campane del vetro inclusive

A Verona stanno per essere installate nuove campane del vetro progettate per favorire il riciclaggio. Questi contenitori sono stati realizzati con un design che integra elementi artistici e funzionali, con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata. L’installazione fa parte di un progetto pubblico che coinvolge enti locali e aziende specializzate nel settore della gestione dei rifiuti, con l’intento di migliorare il sistema di raccolta nel centro della città.

Le strade di Verona si preparano ad accogliere un'iniziativa innovativa che unisce bellezza, senso civico e progresso tecnologico. Si tratta di Revetro, un percorso che punta sulla trasparenza per rendere la sostenibilità un'esperienza concreta e partecipata dalla comunità.Grazie al finanziamento.🔗 Leggi su Veronasera.it Raccolta rifiuti nel centro storico, vetro separato e nuove campanePartirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. Campane del vetro stracolme in via CataniaÈ vero che i palermitani non sono molto virtuosi in materia di raccolta differenziata, ma ai pochi che cercano di seguire le regole in via Catania...