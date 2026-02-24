Sms minacciosi su vecchi debiti la nuova truffa corre sullo smartphone | decine di segnalazioni in provincia

Un incremento di segnalazioni riguarda sms minacciosi provenienti da una società di recupero crediti, causati da vecchi debiti non saldati. I messaggi, inviati con toni formali e urgenti, contengono numeri di riferimento e invitano a richiamare subito. La truffa si diffonde attraverso messaggi che fanno leva sulla paura, cercando di convincere le persone a rispondere. Decine di cittadini si sono già rivolti alle autorità per chiedere chiarimenti.

Messaggi firmati invitano a richiamare per presunte pratiche amministrative legate a bollette datate o a prestiti non estinti. Online forum e inserzioni su come difendersi: cosa fare per non finire nella trappola Messaggi formali, toni urgenti, numeri di riferimento e l’invito a richiamare immediatamente. Negli ultimi giorni tornano a circolare Sms firmati da una società di recupero crediti con richieste di contatto per presunte “questioni amministrative” legate a vecchie bollette. Anche in provincia di Agrigento diversi cittadini stanno ricevendo comunicazioni di questo tipo. Nel primo messaggio si legge: “La preghiamo di contattarci al seguente numero per questioni amministrative che la riguardano” con tanto di riferimenti numerici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Attenzione al falso sms di Autostrade per l’Italia: la truffa corre anche nella Tuscia Allarme truffa del test d’intelligenza: “A Bergamo decine di segnalazioni”A Bergamo, decine di persone hanno segnalato di essere state truffate durante un test di intelligenza, che si è rivelato una trappola.