Pusher 43enne arrestato dai carabinieri sequestrati 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contanti

I carabinieri di Ottaviano hanno arrestato un 43enne sospettato di spaccio di droga durante un’operazione che ha portato al sequestro di 80 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti. L’intervento, condotto con l’ausilio del nucleo cinofili di Sarno, ha coinvolto una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nel quadro delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz antidroga dei carabinieri a Ottaviano, nel Napoletano, che con i militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno perquisito l' abitazione di un 43enne già noto alle forze dell'ordine. Durante le ricerche sono stati sequestrati 80 grammi di cocaina, pronta per essere venduta, e 4mila euro in comntanti ritenuti provento dello spaccio. Sequestrati anche materiale per il confezionamento della droga e l'attrezzatura per la pesatura. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

