Cutro naufragio | tre ore di ritardo tra l’allarme e i soccorsi nuove domande sul sistema di risposta in mare

Il naufragio di Cutro, che ha causato la morte di 94 persone il 26 febbraio 2023, si è verificato a causa di un ritardo di almeno tre ore tra la segnalazione del pericolo e i soccorsi. Durante la seconda udienza del processo, sono emersi dettagli sulla tempistica degli interventi, sollevando nuove domande sul funzionamento del sistema di risposta in mare. Un testimone ha riferito di aver avvisato le autorità subito dopo aver visto la barca affondare, ma l’intervento è arrivato molto tardi.

Naufragio di Cutro: La Cronologia dei Ritardi e le Nuove Domande sul Sistema di Soccorso. La seconda udienza del processo per il naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023 e che ha causato la morte di 94 persone, ha rivelato un ritardo di almeno tre ore tra l’allarme e l’effettivo intervento delle autorità competenti. La testimonianza del maggiore dei Carabinieri Roberto Nicola Cara, responsabile dell’indagine sui soccorsi, ha ricostruito in aula una sequenza di eventi che solleva interrogativi sull’efficacia delle comunicazioni e sulla rapidità della risposta in mare. Il processo mira a stabilire le responsabilità per una delle più gravi tragedie migratorie degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro.

Argomenti discussi: Un’unica celebrazione per ricordare la strage: la Quaresima parte da Steccato di Cutro.

