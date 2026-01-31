Da Van Persie a Zidane da Buffon a Klinsmann | la dura vita dei figli d' arte

La scorsa partita di Van Persie ha catturato l’attenzione con una doppietta che ha portato la squadra alla vittoria contro lo Sparta. Nel frattempo, Zidane e Klinsmann hanno scelto di mettere in campo ruoli diversi da quelli dei loro padri, diventando portieri, mentre Buffon ha deciso di seguire la strada dell’attaccante. I figli d'arte cercano di farsi spazio nel calcio, spesso scegliendo strade inusuali per evitare paragoni scomodi.

Van Persie è l'ultimo a essersi messo in evidenza con una splendida doppietta allo Sparta. Zidane e Klinsmann hanno deciso di fare i portieri e Buffon l'attaccante, evitando così scomodi paragoni con i padri.

