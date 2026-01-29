Trump divide i vip | Kristen Stewart annuncia di lasciare gli Usa Nicki Minaj sostiene il presidente

Kristen Stewart ha annunciato che lascerà gli Stati Uniti, mentre Nicki Minaj continua a sostenere Donald Trump. La rissa tra le star e il presidente si accende sempre di più. Da un lato, attrici e musicisti criticano duramente l’amministrazione, dall’altro, alcuni artisti si schierano con il Tycoon. La polemica tiene banco nel mondo dello spettacolo, con opinioni che si dividono ormai da tempo.

L’amministrazione Trump combatte dal giorno zero contro il mondo dello spettacolo: il Tycoon ha ricevuto numerose critiche da parte dei più importanti esponenti di cinema e musica, da Robert De Niro a Bruce Springsteen. E mentre gli Stati Uniti si avvicinano alle midterm elections, diversi sono gli artisti che hanno mantenuto la parola data durante l’ultima campagna elettorale: «Se vince Trump lascio il paese». I casi che hanno fatto più rumore sono quelli di Ellen DeGeneres con la compagna Portia de Rossi, che si sono trasferite nel Cotswolds, in Inghilterra, e Rosie O’Donnell che ha scelto l’Irlanda dichiarando di averlo fatto soprattutto per proteggere la figlia non-binary.🔗 Leggi su Open.online

Kristen Stewart ha annunciato che potrebbe lasciare gli Stati Uniti perché non può lavorare liberamente per le politiche di Donald Trump. Questo ha detto: "Non posso lavorare liberamente negli Stati Uniti, ma non voglio arrendermi del tutto. Vorrei fare film - facebook.com facebook

“La situazione sta peggiorando con Trump”. Kristen Stewart ha dichiarato al Times che “probabilmente non” resterà in America. “Non posso lavorare liberamente negli Stati Uniti, ma non voglio rinunciare... Mi piacerebbe fare film in Europa e poi imporli al pub x.com