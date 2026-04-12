A fine aprile e all'inizio di maggio 2026, si terrà a Los Angeles un evento gratuito chiamato Think Apple TV, che permetterà ai visitatori di esplorare gli ambienti di produzione degli show disponibili sulla piattaforma di streaming. La manifestazione coinvolgerà varie location in città e offrirà un’immersione nel mondo dei set televisivi e cinematografici legati ai contenuti Apple TV. L’iniziativa mira a portare l'esperienza dello streaming direttamente nelle strade della città.

Apple porterà l’esperienza dello streaming direttamente nelle strade di Los Angeles con una manifestazione gratuita denominata Think Apple TV, prevista per la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026. L’iniziativa, che si terrà presso il centro commerciale Westfield Century City, permetterà ai fan di interagire fisicamente con i mondi creati dalle serie più popolari del servizio, seguendo una strategia di coinvolgimento fisico già esplorata da Netflix su scala globale. Un percorso immersivo tra set e nuovi titoli. L’appuntamento con gli appassionati sarà distribuito su due blocchi di fine settimana: il primo dal 23 al 26 aprile, mentre il secondo si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple TV invade Los Angeles: un viaggio immersivo tra i suoi set

Apple TV, tra film e serie: sì, siamo stati a Los Angeles per scoprire i titoli in arrivoDirettamente da Santa Monica, abbiamo seguito il primo Press Day mondiale di Apple TV, in cui sono state illustrate le novità 2026.

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