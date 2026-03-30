Da Palermo parte il primo doppiaggio di uno short movie in realtà virtuale, intitolato “Sharkarma”. Il progetto è stato realizzato dal doppiatore locale Giuseppe Paternò, che ha lavorato in cinque lingue diverse. Il film rappresenta un esempio di innovazione nel settore, combinando le tecniche di doppiaggio tradizionali con le esigenze delle produzioni immersive in realtà virtuale.

Il cortometraggio è un thriller sul tema del karma a difesa degli animali, in particolare degli squali. Sarà diffuso nelle piattaforme dedicate e porta la firma del palermitano Giuseppe Paternò Per la prima volta parte da Palermo un doppiaggio per uno short movie in realtà virtuale: si chiama “Sharkarma” e la firma è del palermitano Giuseppe Paternò che porta le sue voci nel futuro del cinema. Con Doppiaggio Sicilia infatti va avanti il progetto di doppiaggio che ha visto chiudere un accordo con una azienda di Milano e di Los Angeles. Partecipando a un cortometraggio in realtà virtuale (vr), la promessa è quella di ridefinire l’esperienza immersiva del pubblico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Da Palermo a Los Angeles con la realtà virtuale: cinque lingue per il doppiaggio di un film immersivo

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