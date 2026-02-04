Questa mattina a Santa Monica si è tenuto il primo press day mondiale di Apple TV. Gli addetti ai lavori hanno presentato le novità in arrivo nel 2026, tra film e serie. Abbiamo visto in anteprima alcuni titoli e ascoltato le anticipazioni ufficiali. La piattaforma si prepara a lanciare nuovi contenuti, puntando su storie originali e produzioni di qualità.

Direttamente da Santa Monica, abbiamo seguito il primo Press Day mondiale di Apple TV, in cui sono state illustrate le novità 2026. Un evento di alto livello animato da una pioggia di star. Quando il 1 Novembre del 2019 Apple TV (allora nota come Apple TV+) ha debuttato, una cosa è stata subito evidente dai titoli che hanno accompagnato la sua nascita: la volontà di costruire un catalogo all'insegno di qualità e valori produttivi elevati: da The Morning Show a For All Mankind fino ai titoli arrivati nei mesi e negli anni a seguire, questa volontà si è confermata e forse anche rafforzata, regalandoci lo scorso anno un film come F1, che ha raccolto apprezzamento generale e diversi riconoscimenti, e una serie come Pluribus, che da più parti è stata accolta come una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Apple TV, tra film e serie: sì, siamo stati a Los Angeles per scoprire i titoli in arrivo

