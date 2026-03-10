Un’esplosione ha distrutto un’abitazione a Pescia, in provincia di Pistoia, causando la morte di un uomo rimasto sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno gestendo l’emergenza e spegnendo l’incendio nato dall’esplosione. La polizia sta coordinando le operazioni e raccogliendo le prime testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Momenti di forte tensione a Pescia, in provincia di Pistoia, dove i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento di emergenza dopo una esplosione in un’abitazione seguita da un incendio. Secondo le prime informazioni disponibili, lo scoppio sarebbe stato causato con ogni probabilità da una fuga di gas, ma la dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso all’interno dell’edificio coinvolto dall’esplosione. Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato sotto le macerie. A comunicare l’accaduto sono stati gli stessi vigili del fuoco, che stanno lavorando sul posto con diverse squadre operative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplode abitazione nel pistoiese: uomo trovato morto sotto le macerie

Articoli correlati

Leggi anche: Esplode un’abitazione nel Pistoiese: si cerca un uomo disperso sotto le macerie

Esplode e crolla una palazzina nel Veronese: un uomo è morto sotto le macerie. Tre le persone estratte viveUn cadavere è stato estratto dai Vigili del Fuoco sotto le macerie di una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar nel Veronese.

Tutto quello che riguarda Esplode abitazione

Temi più discussi: Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; Esplosione nell'appartamento, casa distrutta dalla fuga di gas: 2 persone ferite, un uomo ustionato a volto e mani. Condominio evacuato; Scalea: si è spento a 75 anni Giacomo Perrone, questa mattina i funerali nella chiesa San Giuseppe Lavoratore · CosenzaChannel.it; Turchia, nuovo missile dall'Iran intercettato dalla Nato: cosa è successo.

Esplode abitazione nel pistoiese: si cerca un uomoMomenti di forte tensione a Pescia, in provincia di Pistoia, dove i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento di emergenza dopo una esplosione in ... thesocialpost.it

Esplode un’abitazione nel Pistoiese: si cerca un uomo disperso sotto le macerieEsplode un'abitazione a Pescia, in provincia di Pistoia. Sul posto i vigili del fuoco ipotizzano una possibile fuga di gas come innesco dell'incendio ... fanpage.it

ULTIM'ORA Esplode un'abitazione: si cerca un uomo sotto le macerie - facebook.com facebook