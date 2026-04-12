In Toscana, 11 persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine condotta dalla Dda di Firenze. L’indagine riguarda presunte intimidazioni legate a appalti edili, con l’obiettivo di rinegoziare i costi dei lavori affidati a un’impresa in subappalto. Tra le persone coinvolte, sette sono state portate in carcere mentre quattro sono state poste agli arresti domiciliari. L’indagine si inserisce nel quadro di attività contro le infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.

Un’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un’impresa edile in subappalto ha portato all’arresto, in esecuzione di misure cautelari, di 11 persone, tutte campane: 7 sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Gli indagati, spiega la procura, sono «gravemente indiziati, a vario titolo», di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, di minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata. L’inchiesta, 'Operazione Contractus', avviata ad aprile 2025 dai carabinieri di Siena con i contributi di Nil e Guardia di finanza di Siena, avrebbe svelato «un sistematico e violento tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della regione Toscana».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Appalti ed estorsioni all'ombra della camorra: 11 arresti in Toscana

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