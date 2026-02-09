Franco Sabetta trovato morto nel fiume Calore | era scomparso da una casa di riposo in Cilento

Questa mattina il corpo di Franco Sabetta è stato trovato nel fiume Calore. L’uomo di 66 anni era scomparso ieri da una casa di riposo a Castelcivita, in Cilento. I soccorritori hanno recuperato il corpo nel corso della mattinata, senza riuscire a fare nulla per rianimarlo. La dinamica della morte resta da chiarire.

L'uomo, 66 anni, è stato trovato morto questa mattina. Di Franco Sabetta si erano perse le tracce ieri, 8 febbraio, quando si era allontanato da una casa di riposo di Castelcivita, nel Salernitano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Franco Sabetta

Questa mattina, a Castelcivita, è stata trovata morta la 66enne Franco Sabetta, scomparso dalla casa di riposo ieri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Franco Sabetta

Argomenti discussi: Castelcivita, lo cercavano da ieri: Franco Sabetta ritrovato morto vicino al fiume; Aquara, si cerca Franco Sabetta. È scomparso dal pomeriggio. L’appello dei familiari.

Franco Sabetta trovato morto nel fiume Calore: era scomparso da una casa di riposo in CilentoL'uomo, 66 anni, è stato trovato morto questa mattina. Di Franco Sabetta si erano perse le tracce ieri, 8 febbraio, quando si era allontanato da una casa ... fanpage.it

Dramma nel Salernitano, Franco Sabetta trovato morto nel fiume CaloreÈ stato trovato senza vita questa mattina nel guado del fiume Calore, nel territorio di Castelcivita, Franco Sabetta, 66 anni, ... internapoli.it

Tragedia a Castelcivita, trovato senza vita il 66enne Franco Sabetta Si è conclusa tragicamente la vicenda di Franco Sabetta, 66 anni, scomparso ieri pomeriggio da Castelcivita. L’uomo è stato trovato senza vita questa mattina, intorno alle 7.30, nel guado d facebook