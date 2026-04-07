Via Nomentana militare travolto da uno scooter di fronte all' ambasciata d' Iran

Un militare di 27 anni è stato investito da uno scooter in via Nomentana, davanti all’ambasciata dell’Iran. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e il giovane, appartenente all’Esercito Italiano, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.

Un giovane di 27 anni, appartenente all'Esercito Italiano, è finito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dopo essere stato travolto da uno scooter. Serie le condizioni anche del guidatore. L'investimento si è verificato sabato 4 aprile, intorno alle 23.40, su via Nomentana 361. L'indirizzo corrisponde a quello della sede dell'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, presidiata da uno stand dell'Esercito nell'ambito dell'operazione “Strade Sicure”. A essere investito alla vigilia di Pasqua è stato proprio un militare, 27 anni. Alla guida dello scooter, un Honda SH, un italiano di 47 anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it Travolto da uno scooter, muore a 50 anni mentre attraversa la stradaLa Spezia, 17 marzo 2026 – Tragedia stamani, martedì 17 marzo, sul viale Italia dove un 50enne è morto dopo essere stato investito da uno scooter... Attraversa la strada, travolto da uno scooter: addio ad Antonio Ronco, pensionato sottufficiale della MarinaLa Spezia, 18 marzo 2026 – Aveva appena iniziato ad attraversare la strada quando uno scooter lo ha centrato in pieno facendolo sbalzare per una... Si parla di: Militare dell’Esercito travolto da una moto durante il servizio all’ambasciata dell’Iran: è grave; Incidente sul Raccordo anulare: uomo travolto e ucciso. Due feriti gravi e traffico in tilt.