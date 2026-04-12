Anziano travolto e ucciso da una Vespa guidata da un 14enne

Sabato sera, intorno alle 20, si è verificato un incidente sulla strada di una provincia vicentina, in cui un uomo di 86 anni è stato investito e ucciso. La vittima stava attraversando la strada al momento dell’incidente, che è avvenuto a causa di una Vespa condotta da un ragazzo di 14 anni. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Una vera e propria tragedia quella avvenuta intorno alle 20 di sabato 11 aprile sulle strade della vicina provincia di Vicenza: un uomo di 86 anni ha perso la vita dopo che, secondo una prima ricostruzione, mentre stava attraversando la strada è stato investito da una Vespa guidata da un 14enne.🔗 Leggi su Trentotoday.it Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enneUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne nel VicentinoUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.