Anziani morti in ambulanza Luca Spada shock | Vecchietti soffrono tanto mi è piaciuto e lo rifarò

Nelle ultime ore, le autorità hanno arrestato un ex autista della Croce Rossa Italiana con l’accusa di aver causato la morte di anziani durante il trasporto in ambulanza a Forlì. L’uomo, di 27 anni, è stato fermato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine che riguarda decessi sospetti avvenuti durante i trasferimenti sanitari. La vicenda ha suscitato scalpore e ora si attende l’esito delle verifiche investigative.

Svolta nelle indagini sulle morti sospette in ambulanza a Forlì: i carabinieri hanno arrestato Luca Spada, 27enne ed ex autista della Croce Rossa Italiana, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il giovane, residente a Meldola, era già stato sospeso dal servizio. L’arresto, eseguito su richiesta della Procura, riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne deceduta il 25 novembre scorso dopo un trasporto sanitario in ambulanza. Le intercettazioni e la svolta investigativa. Determinanti per la svolta sarebbero state alcune intercettazioni in cui il 27enne, secondo quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe parlato di anziani come “ poveri vecchietti che soffrono troppo”, arrivando a dire che gli era “piaciuto molto farlo” e che avrebbe voluto “rifarlo al più presto”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anziani morti in ambulanza, Luca Spada shock: “Vecchietti soffrono tanto, mi è piaciuto e lo rifarò” Leggi anche: Anziani uccisi in ambulanza, le intercettazioni shock dietro l’arresto di Luca Spada: «Questi vecchietti soffrono troppo…» Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto.