In un'indagine che coinvolge sei decessi di anziani durante trasporti sanitari nella zona di Forlì, l'autista di un'ambulanza è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tra le intercettazioni emergono frasi in cui l'uomo afferma di aver trovato gratificazione nel suo operato e di voler ripetere le azioni, sostenendo che i pazienti soffrivano troppo. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire l'intera vicenda.

Sei anziani morti durante trasporti sanitari nel Forlivese: l’autista di ambulanza arrestato per omicidio volontario sostiene che non è pentito, stavano soffrendo Un caso che scuote l’Italia e getta un’ombra inquietante sul mondo dell’assistenza sanitaria.Un giovane autista di ambulanze, impiegato nei servizi di trasporto pazienti, è stato arrestato con l’accusa di aver provocato la morte di sei anzianidurante i trasferimenti tra strutture sanitarie nel Forlivese. Luca Spada, di 27 anni, secondo gli inquirenti avrebbe agito in modo deliberato, somministrando iniezioni d’aria ai pazienti durante il tragitto.Una pratica invisibile e difficilmente rilevabile, ma letale: l’embolia gassosa provoca infatti un arresto improvviso, spesso attribuito inizialmente alle condizioni già fragili delle vittime.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Anziani morti in ambulanza, intercettazioni di Spada: “Mi è piaciuto, lo rifarò. I vecchietti soffrono troppo”

Anziani morti in ambulanza, Luca Spada shock: “Vecchietti soffrono tanto, mi è piaciuto e lo rifarò”Svolta nelle indagini sulle morti sospette in ambulanza a Forlì: i carabinieri hanno arrestato Luca Spada, 27enne ed ex autista della Croce Rossa...

Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto.