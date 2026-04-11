La Procura di Forlì ha arrestato un uomo di 27 anni nell’ambito di un’indagine sui decessi di alcuni anziani avvenuti durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. L’arresto arriva dopo le indagini avviate a seguito di diverse segnalazioni e accertamenti su questi decessi, che hanno suscitato preoccupazioni. Al momento, sono state formulate accuse nei confronti del 27enne, che si trova ora in custodia.

Una clamorosa svolta nell'indagine della Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani avvenuti durante o a ridosso del trasporto in ambulanza: è stato infatti arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola, provincia di Forlì-Cesena. Il giovane, operatore della Croce Rossa poi sospeso e impiegato come autista nei servizi di soccorso, è accusato di omicidio volontario. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura forlivese, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri. Al centro dell’inchiesta ci sono una serie di decessi che, nel corso dei mesi, hanno attirato crescente attenzione investigativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anziani morti in ambulanza, la svolta inquietante: arrestato Luca Spada, ecco le accuse

Anziani morti in ambulanza Forlì: arrestato Luca Spada, l’inchiesta e le accuseChi è Luca Spada e perché è stato arrestato a Forlì? Svolta nell’inchiesta sulle morti degli anziani in ambulanza.

Morti in ambulanza, c’è la svolta: arrestato Luca SpadaLe indagini sui decessi sospetti avvenuti nel forlivese hanno registrato una svolta improvvisa, aprendo scenari inquietanti su una serie di episodi...

Temi più discussi: Infermiere accusato di omicidio, la procura chiede il processo: Ha ucciso un anziano; Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista; Stato di agitazione al Rizzoli: Funzionano soltanto due ascensori su dieci; Piotta: Dal Supercafone sono cresciuto. La morte di mio fratello mi ha cambiato. Roma? C'è un grande fermento.

Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l'autistaIl 27enne Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del ... tg24.sky.it

Anziani morti in ambulanza, portato in carcere l'autistaEseguita dai Carabinieri l'ordinanza cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Luca Spada ... rainews.it

Il 27enne Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari - facebook.com facebook

Accusato di omicidio volontario #LucaSpada, il volontario di #Meldola sospettato di aver ucciso alcuni anziani durante o subito dopo il trasporto in ambulanza x.com