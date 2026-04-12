Antonio Conte commenta il pareggio tra Parma e Napoli | le dichiarazioni su Scudetto Champions League e l’approccio tattico alla gara

Il Napoli ha concluso la partita contro il Parma con un pareggio di 1-1 al Tardini. La squadra di Antonio Conte ha visto ridursi le possibilità di vincere lo Scudetto a causa di questo risultato. La gara ha anche segnato un passo importante in vista della prossima fase di Champions League. Le dichiarazioni di Conte si sono concentrate sull’approccio tattico adottato durante l’incontro e sul risultato finale.

LA RESA TATTICA E IL SOGNO. Il Napoli esce dal Tardini con un pareggio per 1-1 contro il Parma, un risultato che ridimensiona drasticamente le ambizioni tricolori della squadra di Antonio Conte. Dopo il vantaggio fulmineo di Strefezza (35 secondi) dovuto a un errore di Juan Jesus, gli azzurri hanno faticato per un’ora, trovando il pari solo grazie a Scott McTominay su sponda di Hojlund. Nel post-partita, Conte ha definito il sogno Scudetto “ardito” in relazione ai risultati dell’Inter, spostando il focus istituzionale sulla qualificazione in Champions League, vitale per la stabilità economica del club. Il tecnico ha sottolineato come la squadra reagisca solo dopo aver “preso uno schiaffone”, rimarcando l’importanza di mantenere l’equilibrio tra investimenti e risultati raggiunti.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Antonio Conte commenta il pareggio tra Parma e Napoli: le dichiarazioni su Scudetto, Champions League e l’approccio tattico alla gara Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Leggi anche: Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte ANTONIO CONTE CONFERENZA POST NAPOLI ROMA:QUESTI RAGAZZI STANNO DANDO TUTTO NON POSSO...