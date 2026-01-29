Il Napoli campione d'Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte

Il Napoli di Antonio Conte si ferma presto in Champions League, lasciando l’amaro in bocca. La squadra ha mostrato ancora limiti, anche quando aveva tutti i giocatori disponibili. Le poche partite giocate contro Chelsea e Sporting Lisbona non sono sufficienti a cancellare le difficoltà evidenziate in questa fase. La speranza ora è di vedere un miglioramento più consistente in futuro.

La squadra ha balbettato in Coppa anche quando aveva la rosa al completo. Non possono bastare un'ora contro il Chelsea e il sussulto con lo Sporting Lisbona per ripulire la coscienza. Il migliore nella sfida con gli inglesi è stato Vergara, tanto basta a certificare il flop di una campagna acquisti onerosa. Conte va a casa sputando veleno sui calendari e col marchio di formidabile allenatore pedemontano. Il club esce con le ossa rotte e il portafoglio vuoto di certezze.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Napoli Champions

Il Napoli subisce una sconfitta per 2-0 contro il Benfica nel match di Champions League, complicando il percorso verso la qualificazione ai playoff.

La Champions League si conferma spesso un banco di prova difficile per molti allenatori, e Antonio Conte non fa eccezione.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Conte a Spalletti: Il Napoli non è ex campione, porti rispetto La replica: Pensavo fosse intelligenza artificiale; Conte furibondo: Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli. Stia più attento quando parla; Conte duro: Napoli ex campione d'Italia? Spalletti porti rispetto, deve stare attento quando parla. Oggi tutti ci metterebbero tra l'8° e il 10° posto; Quote vincente Serie A 2026: chi vincerà lo Scudetto? Le favorite al Tricolore.

Juve, è tutto vero. David, Yildiz e Kostic piegano il Napoli campione d'Italia: 3-0Netto successo per i bianconeri di Spalletti, che tornano al quarto posto in classifica in zona Champions. Curiosa esultanza dopo i gol ... rainews.it

I tifosi del Napoli replicano a Spalletti: Ex campione d'Italia? Ex uomoIl clima intorno al Maradona si è surriscaldato già nel prepartita di Napoli-Chelsea, valida per la Champions League. Nel mirino di una parte della tifoseria azzurra è ... tuttojuve.com

