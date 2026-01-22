antisemitismo la destra pd si sfila dalla linea schlein

Al Senato, cinque senatori del Pd su 38 non hanno firmato il disegno di legge contro l’antisemitismo, presentato ieri a palazzo Madama. La decisione si inserisce in un contesto di divergenze all’interno del partito, che vede alcuni esponenti allontanarsi dalla linea ufficiale di Schlein. La questione evidenzia le differenze di opinione sulle strategie di contrasto all’antisemitismo e le dinamiche interne alla maggioranza.

Pd spaccato sul ddl antisemitismo: riformisti contro la linea di SchleinIl dibattito interno al Partito Democratico si intensifica mentre il disegno di legge sull’antisemitismo si avvicina all’esame dei senatori.

Il Partito democratico è diviso sull’antisemitismo: la minoranza non firma il ddlDelrio mantiene il suo testo, quello riscritto dal senatore Giorgis non ricompatta il gruppo. Per Avs, «basta la legge Mancino». L’iter inizierà il 27 gennaio, Giorno della memoria ... editorialedomani.it

L'antisemitismo divide il Pd. Riformisti contro Schlein (con grande risentimento)Cinque senatori non firmano il testo di Giorgis voluto dalla segreteria: Fuori tempo massimo e non specifico. Delrio non ritira il suo. Si tenterà ... huffingtonpost.it

