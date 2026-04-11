Anticiclone al capolinea da lunedì tornano rovesci temporali e un deciso calo termico

Da lunedì, un cambiamento nel tempo porterà rovesci e temporali su molte zone, segnando la fine del periodo di stabilità atmosferica causato dall’anticiclone. Le temperature scenderanno sensibilmente rispetto ai giorni precedenti, e le condizioni meteo saranno caratterizzate da piogge intermittenti. La fase di alta pressione, che ha caratterizzato le ultime settimane, si conclude così, lasciando spazio a un nuovo fronte atmosferico.

Bergamo. “Il dominio dell’anticiclone sta per giungere alla sua conclusione – dichiara Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo-. L’azione congiunta di due sistemi depressionari porterà un peggioramento del tempo a inizio settimana con temporali, venti in intensificazione, polvere sahariana e temperature in calo anche di 5-8°C”. “L’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia da diversi giorni, responsabile di stabilità e temperature ben oltre le medie del periodo, già nel fine settimana inizierà a mostrare segni di cedimento” – conferma il meteorologo. “Una perturbazione atlantica si avvicinerà progressivamente dall’Europa nord-occidentale verso il Nord Italia mentre, nel contempo, un ostico vortice depressionario dal Nord Africa si avvicinerà alle nostre Isole maggiori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Meteo | “Anticiclone al capolinea, da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico”"L’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia da diversi giorni, responsabile di stabilità e temperature ben oltre le medie del... La primavera si prende una nuova pausa: da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termicoAnticiclone al capolinea, da lunedì 13 aprile tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico. Argomenti più discussi: Meteo | Anticiclone al capolinea, da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico; Meteo Italia: anticiclone al capolinea, in arrivo da lunedì temporali, venti forti e calo delle temperature fino a 8 gradi. Anticiclone al capolinea, da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termicoDopo giornate di caldo anomalo torna il maltempo con il fenomeno della 'pioggia sporca' e un sensibile raffreddamento ... bergamonews.it Meteo, dopo l'aria di primavera torna la pioggiaL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana, infatti, due dist ... pisatoday.it L'anticiclone è agli sgoccioli: ecco come cambierà il tempo -> https://tinyurl.com/37hzjf8n - facebook.com facebook Godetevi queste ultime ore miti. L’anticiclone ha le ore contate. Tra domenica sera e la prima metà della prossima settimana una bassa pressione riporterà sull’Italia un contesto molto più movimentato, con forti venti di scirocco, piogge e temporali. La neve tor x.com